На улице Ивана Захарова в Сургуте электросамокатчик-подросток наехал на пешехода

Вчера, 23 сентября, в Сургуте юный электросамокатчик сбил пешехода. По предварительным данным, 13-летний мальчик ехал по тротуару на улице Ивана Захарова и наехал на 34-летнюю женщину, которая вышла из-за остановки, сообщает ГАИ Югры.

В результате происшествия травмы получили и водитель СИМ, и пешеход.

ГАИ Югры напоминает: электросамокат ‒ это транспортное средство, для управления которым необходимы знания правил дорожного движения и навыки вождения. Водителям СИМ советуют быть особенно внимательными и осторожными, чтобы избежать подобных происшествий.