Депутаты Сургута обсудили изменения в мерах поддержки многодетных

В Думе Сургута обсудили введение дополнительной меры социальной поддержки для многодетных семей. Согласно проекту решения, родители с детьми смогут бесплатно посещать муниципальные музеи и выставки без привязки к определенному дню.

«Планируется установить меру социальной поддержки многодетных семей в виде бесплатного посещения муниципальных музеев, выставок и экспозиций, проводимых муниципальными учреждениями культуры. Это Сургутский художественный музей, Сургутский краеведческий музей, МФКДЦ, и ИКЦ «Старый Сургут», − пояснил депутатам председатель комитета культуры Сургута Антон Акулов.

Подобная льгота уже действовала в Сургуте с 2014 года, но тогда посещение было ограничено одним днем в месяц. Новый порядок позволит приходить в учреждения культуры в любое удобное время.

Изменения связаны с необходимостью привести местные нормативные акты в соответствие с федеральным законодательством − Указом Президента РФ «О мерах социальной поддержки многодетных семей» и рекомендациями правительства ХМАО

Проект решения предусматривает финансирование меры из местного бюджета. Оно вступит в силу после официального опубликования.

Напоминаем, в 2024 году в Югре приняли единый региональный перечень мер поддержки, который систематизирует государственные гарантии в сферах социального развития, образования, культуры, спорта, а также в жилищно-коммунальном хозяйстве. По информации властей, действующие меры способствуют росту числа многодетных семей − за год их количество увеличилось на 3,5%, или на 1,5 тысячи семей. На поддержку этих семей в 2024 году направлено 3,6 миллиарда рублей.