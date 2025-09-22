В Сургутской травмбольнице впервые провели операцию через глаз для лечения аномалии мозга

Рентгенохирурги Сургутской травматологической больницы впервые провели уникальную операцию через глаз при лечении редкой патологии сосудов головного мозга. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

В больницу поступила 71-летняя женщина с ушибом бедра, однако врачи заметили у нее и другие тревожные симптомы − воспаленный глаз и выпяченное глазное яблоко. Как рассказала пациентка, проблема возникла почти год назад. Офтальмолог Людмила Лобарева заподозрила редкую аномалию − артериовенозную фистулу, при которой артериальная кровь напрямую попадает в вену, нарушая отток и вызывая избыточное давление. Именно этим объяснялись нарушения со зрением.

«От стандартного доступа через яремную вену на шее пришлось отказаться. Из-за индивидуальных анатомических особенностей пациентки дальнейший проход инструмента через лицевую вену или глубокие вены основания черепа был невозможен. Поэтому мы впервые в своей клинической практике применили трансорбитальный доступ. Он используется крайне редко, поскольку связан с рисками и серьезными техническими сложностями. Выполняется через верхнюю глазную вену в области верхнего века. В нашей ситуации это единственный подходящий по диаметру сосуд, который мог бы принять инструмент. К тому же он был наиболее близок к поверхности кожи и доступен для пункции», – объяснил заведующий рентгенохирургическим отделением Максим Бессмертных, выполнивший операцию.

Хирурги провели инструменты через верхнюю глазничную щель рядом с важнейшими нервами глаза. Современный ангиограф позволил точно контролировать процесс и определить оптимальную траекторию. Контрольные снимки подтвердили, что фистула полностью исключена из кровотока.

После операции пациентку вел нейрохирург Дмитрий Марченко совместно с реабилитологами. В течение восстановительного периода исчезли отек и гематома, глаз вернулся на место.

Пациентку выписали после курса реабилитации.