В сентябре в Сургуте стартует фестиваль «Платформа 5200»

В Сургуте стартует фестиваль «Платформа 5200», который объединит бизнес, культуру, образование и творчество. Масштабное мероприятие пройдёт с 13 сентября по 30 ноября на площадке ТРЦ «Сургут Сити Молл» (сектор F) при поддержке администрации города.

В течение двух с половиной месяцев горожан и гостей Сургута ждёт насыщенная программа. В числе событий:

ярмарка товаров местных производителей и фуд-маркет;

выставки и презентации проектов;

лекции экспертов и практические воркшопы;

мастер-классы и творческие лаборатории;

нетворкинг-площадки для обмена опытом и деловых знакомств;

культурные программы, арт-инсталляции, перформансы и живые концерты.

Фестиваль станет новой городской площадкой для тех, кто хочет развивать собственные проекты, находить партнёров, учиться и вдохновляться творчеством.

График работы «Платформы 5200»:

понедельник–пятница — с 12:00 до 20:00;

суббота и воскресенье — с 10:00 до 20:00.



Организаторы отмечают, что мероприятие призвано стать пространством для встреч активных жителей города, предпринимателей, деятелей культуры и всех, кто заинтересован в развитии Сургута.