12-й музыкальный фестиваль Kustendorf CLASSIC прошел в начале сентября в Сербии

Музыкальный праздник вновь состоялся в сербской этнографической деревне Дрвенград, которую создал режиссер Эмир Кустурица. На фестиваль съехались талантливые молодые музыканты из Сербии, России и Белоруссии. Валторнистка из Югры Юлия Гордиенко прошла в финал конкурса и получила специальный приз жюри. Девушка исполняла «Элегию» Глазунова и «Экспромт» Смольского.

«Я в восторге от того, что мне вручили специальный приз жюри. Это очень ценная награда, она дает большой заряд мотивации двигаться дальше – вперед и вперед. Я на фестивале второй раз, это что-то невероятное и масштабное. Хочу еще раз приехать!» – поделилась Юлия Гордиенко.

Россию на фестивале представляли 13 исполнителей. Пианистка Арина Газизуллина из Ханты-Мансийска — выпускница «Музыкальной мастерской Юрия Розума», на конкурсе она исполнила произведения Дебюсси и Блуменфельда и также прошла в финал.

«Надеюсь, что участие поможет мне на моем пути, потому что в дальнейшем моя жизнь, вне всяких сомнений, будет связана с искусством. Мне интересна не только игра на инструменте – я занимаюсь исследовательской деятельностью, пробую себя в композиции, заинтересована в получении дирижерского и организационного опыта», — рассказала она.

Организаторами Kustendorf CLASSIC стали Эмир Кустурица и «Газпром нефть», а югорские музыканты выступили при поддержке программы социальных инвестиций компании «Родные города». Компания уже 12 лет помогает проводить фестиваль в Сербии, в котором в разные годы участвовали такие суперзвезды мировой музыки, как дирижер Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев, альтист и дирижер Юрий Башмет и другие выдающиеся мастера.

«Kustendorf CLASSIC – это не обычный фестиваль с конкурсом молодых исполнителей. Это прежде всего праздник музыки и неформального общения в неповторимой атмосфере деревни Эмира Кустурицы. И поэтому самый ценный приз, который увезут с собой ребята, – это яркие эмоции и дружеские связи», — сказал начальник департамента коммуникаций компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль.

Музыкальный праздник в Дрвенграде длился три дня, при этом на сцену поднимались не только молодые исполнители, но и признанные мастера – например, восходящая звезда оперной сцены Василиса Бержанская, скрипач-виртуоз Урош Адамович и пианистка Ева Геворгян. Программу фестиваля дополнили лекции музыковеда Ярослава Тимофеева и дирижера Сергея Смбатяна.

«Для молодых людей, которые приезжают сюда, это такая площадка, где можно показать свой талант и провести параллель с другими исполнителями, кто играет здесь. И очень важно, чтобы у нас на фестивале всегда были самые лучшие артисты мира!» — отметил Эмир Кустурица.

Напомним, музыкальный фестиваль Kustendorf CLASSIC был основан в 2013 году. Традиционно он проходит в этнографической деревне Дрвенград, которую Кустурица построил для съемок своего фильма «Жизнь как чудо».