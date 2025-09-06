Команда из Сургута обошла всех в мастерстве экстренной помощи

Команда скорой помощи из Сургута стала победителем всероссийского конкурса профессионального мастерства. Соревнования завершились накануне в Туле, где 28 бригад из 17 регионов страны боролись за звание лучших. Об этом рассказал губернатор Югры Руслан Кухарук.

«Эта победа – яркое подтверждение высокого профессионализма и слаженной работы югорских медиков, их готовности оперативно и эффективно действовать в любых, даже самых сложных ситуациях, оказывая помощь жителям региона», – подчеркнул глава округа.

Югорскую делегацию представляли сотрудники Сургутской городской станции скорой помощи: Руслан Бацазов, Юлия Шишкина, Ангелина Байдуганова и Рауф Саадов. Они прошли через серию сложнейших испытаний, требующих не только глубоких теоретических знаний, но и безупречного практического мастерства.