В Сургуте впервые пройдет окружная ярмарка «Товары земли Югорской»

В Сургуте готовятся к масштабному празднику − 6 и 7 сентября на Центральной площади города пройдет выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Событие приурочено к 95-летию Ханты-Мансийского автономного округа и станет одним из ключевых мероприятий юбилейной программы.

С 10:00 до 20:00 на площадке у пересечения улиц Ленина и Университетской свою продукцию представят более 100 товаропроизводителей из разных уголков Югры. Жителей и гостей города ждет широкий выбор: от фермерских продуктов и меда до выпечки, деликатесов, дикоросов, сувениров и изделий народных промыслов.

«Открытие окружной выставки-ярмарки «Товары земли Югорской» в Сургуте станет значимым событием для нашего города. Впервые за пределами Ханты-Мансийска, столицы автономного округа, такая масштабная выставка проводится именно у нас. Это ответственная задача − принять представителей бизнеса со всей Югры и продемонстрировать горожанам и гостям богатый ассортимент продукции местных производителей. Мы активно готовимся к этому событию и рассчитываем достойно представить нашу территорию, создав комфортные условия для участников ярмарки и обеспечив теплую атмосферу приема гостей», – отметил заместитель Главы города Сургута Артем Кириленко.

Выставка-ярмарка пройдёт при поддержке правительства Югры. Организаторами выступают Департамент промышленности и Фонд развития Югры. В течение двух дней на площади будет работать концертная программа с участием творческих коллективов региона.

Проект направлен на развитие внутреннего рынка, поддержку малого и среднего бизнеса в сфере АПК, а также на продвижение бренда «Сделано в Югре».

Ранее сургутян предупредили о перекрытии участка дороги от перекрестка улицы Университетской и проспекта Ленина до площади перед СурГУ из-за проведения окружной выставки-ярмарки «Товары земли Югорской».