16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,4261   EUR  94,3841  

Новости

Больше новостей
Сталкивается ли ваш ребенок с буллингом?
Комментировать
0
У вас есть тревога насчет будущего?
Комментировать
0
Больше опросов

​В Сургуте могут поставить памятник чиновнику

ГК «Сибпромстрой» предложила установить памятник чиновнику в Сургуте

​В Сургуте могут поставить памятник чиновнику
Фото: архив siapress.ru

В Сургуте может появиться необычный памятник ‒ монумент, посвященный чиновнику. Идею его установки предложил соучредитель группы компаний «Сибпромстрой» Николай Сторожук. По его словам, труд госслужащих зачастую недооценивается, хотя именно благодаря им развиваются города.

«У нас было много прекрасных градоначальников. Людей, которые всячески способствуют развитию города и идут во власть. Их сразу надо награждать. Какое надо иметь чувство ответственности, понимать, что ты нужен. И мы не можем обойтись без этой структуры», ‒ рассказал Николай Сторожук журналисту «СургутИнформ-ТВ».

Конкретного вида памятника еще нет.

Кроме того, Сторожук сообщил, что в Белом Яру завершается строительство храма в честь иконы Божьей Матери. Именно там, где в 1881 году побывал цесаревич Николай, планируют установить еще один монумент ‒ на этот раз в память о царской семье.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 10:40, просмотров: 109, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Дикая Бара 1050
  2. С шашкой – за парту 1003
  3. ​Радость победы и горечь потерь 986
  4. В Сургуте 13 сентября перекроют дороги возле ГРЭС для легкоатлетического пробега 736
  5. День нефтяника и газовика в этом году в Югре будет приурочен к добыче 13-миллиардной тонны «черного золота» 672
  6. В Госдуме готовится законопроект об отмене учебы по субботам 606
  7. ​В Югре начался сезон охоты и сбора шишек: что нужно знать 581
  8. ​Соглашение подписано: МФК «Факел» и ГК «Сибпромстрой» вместе за развитие спорта в Сургуте 573
  9. ​В Сургуте до 15 сентября закрыли два съезда на развязке у Аэрофлотской 544
  10. Отделение СФР по Югре компенсирует затраты на рабочие места для инвалидов 543
  1. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 4283
  2. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 4263
  3. Владимир Базаров — пример того, как даже на неплохого и деятельного чиновника найдется своя «папочка» с уголовным делом 2581
  4. ​Благоустройство Сургута: итоги сезона и планы на будущее // ONLINE 2364
  5. ​Доктор, у меня это. Альцгеймер // ONLINE 2219
  6. ​Бастрыкин заинтересовался дракой мигрантов в Сургуте 1916
  7. ​Geely и Knewstar: стиль, надежность и новые возможности в «Восток Моторс» 1875
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 30-31 августа? // АФИША 1858
  9. ​Собянин и Алекперов могут приехать на 50-летие Когалыма 1837
  10. ​До конца года в Сургуте появятся 63 новых «теплых» остановки 1781
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 7720
  2. ​Единственный в истории Сургута 5547
  3. Оборонные комиссии – в действии 5145
  4. ​В Сургуте улицу Киртбая «пробьют» до Тюменского тракта к концу 2026 года 4661
  5. ​В воскресенье в Сургуте перекроют дороги из-за летнего фестиваля 4661
  6. ​Новый сквер в Сургуте оказался без людей – жители предлагают, как это исправить 4454
  7. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 4287
  8. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 4283
  9. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 4263
  10. Сургуту нужно больше яркого, необычного, в хорошем смысле провокативного искусства на улицах города 4049

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика