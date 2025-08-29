16+
В Сургуте врачи вырезали из сердца молодой пациентки опухоль размером с яйцо // ФОТО

Сургутские кардиологи провели сложную операцию по удалению опухоли на сердце

Фото t.me/rvpaskov

Кардиохирурги Окружного кардиологического диспансера в Сургуте провели уникальную операцию и удалили у пациентки опухоль сердца размером с куриное яйцо. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

33-летняя жительница Сургута Дарья Кириченко почувствовала внезапную слабость, головокружение и боль в груди, после чего обратилась в приёмное отделение диспансера. При компьютерной томографии коронарных артерий врачи отделения лучевой диагностики выявили объёмное новообразование в левом предсердии.

Дополнительные исследования подтвердили наличие миксомы. Опухоль практически полностью перекрывала предсердие, создавая смертельную угрозу. В любой момент её частицы могли попасть в кровоток, спровоцировав инфаркт или инсульт.

Кардиохирурги выполнили экстренную операцию на открытом сердце с подключением аппарата искусственного кровообращения. Вмешательство прошло успешно, и уже сегодня Дарья вернулась домой. «Благодарю врачей и медицинских сестер за высокий профессионализм и внимательное отношение — они спасли мне жизнь», — поделилась пациентка.

В департаменте здравоохранения отмечают, что подобные случаи в практике окружного кардиоцентра не единичны. Успех таких операций обеспечивают своевременная диагностика, технологии экспертного уровня и слаженная работа команды специалистов, от решений которых напрямую зависит жизнь пациентов.


29 августа в 17:18, просмотров: 282, комментариев: 0
