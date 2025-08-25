Эксперт рассказала, как изменилась стоимость аренды в Сургуте за год

В Сургуте средняя стоимость аренды жилья сохраняется на уровне прошлого года, но некоторые категории квартир все же выросли в цене. Об этом рассказала в интервью siapress.ru руководитель отдела аренды сургутского филиала компании «Этажи» Валерия Сотник.

«Средняя стоимость аренды в Сургуте сейчас следующая: студии − от 20 до 30 тысяч рублей (как с учетом ЖКХ, так и «все включено»). Однокомнатные квартиры – от 25 до 40 тысяч рублей, двухкомнатные – от 28 до 60 тысяч плюс коммунальные платежи. Трехкомнатные квартиры начинаются от 32 тысяч рублей и доходят до 120 тысяч, четырехкомнатные − от 40 до 70 тысяч плюс ЖКХ. Загородные дома и дачи стоят от 30-32 тысяч рублей до 250 тысяч рублей», − поделилась она.

Однако, по ее словам, есть исключения: в элитных ЖК можно встретить и однокомнатные квартиры по цене 50-60 тысяч рублей.

Существенные изменения затронули только самые бюджетные сегменты. «Более бюджетные варианты – студии и небольшие «однушки», которые раньше сдавались за 20-23 тысячи, – в среднем подорожали примерно на 10%», − подчеркнула Валерия Сотник.

