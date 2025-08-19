В Сургуте расширили субсидии для ИП и креативных индустрий

16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  80,4256   EUR  94,0884  

Новости

  • ​Цифровой рубль вышел на рынок недвижимости

    ​Цифровой рубль вышел на рынок недвижимости

    Сегодня в 14:59
    88 0
  • Прогноз: цены на бензин в России снова вырастут − к сентябрю АИ-92 подорожает до 72 рубля

    Прогноз: цены на бензин в России снова вырастут − к сентябрю АИ-92 подорожает до 72 рубля

    Сегодня в 14:40
    102 0
  • Югра вышла в финал программы «Открой твою Россию» и теперь поборется за международного туриста

    Югра вышла в финал программы «Открой твою Россию» и теперь поборется за международного туриста

    Сегодня в 13:43
    143 0 
    ООО «СКАНДИА», ИНН 7203524115 erid:2SDnjdmexw8 реклама на siapress.ru
    ООО «СКАНДИА», ИНН 7203524115 erid:2SDnjdmexw8 реклама на siapress.ru
  • Парковка возле поликлиники №4 в Сургуте готова на 80%

    Парковка возле поликлиники №4 в Сургуте готова на 80%

    Сегодня в 13:36
    141 0
  • ​Сургутяне отпразднуют День государственного флага вместе с «Хором Турецкого»

    ​Сургутяне отпразднуют День государственного флага вместе с «Хором Турецкого»

    Сегодня в 13:26
    151 0 
  • Еще один представитель «старой» команды покинул правительство Югры

    Еще один представитель «старой» команды покинул правительство Югры

    Сегодня в 13:21
    169 0
  • В Югре усилят уличное видеонаблюдение

    В Югре усилят уличное видеонаблюдение

    Сегодня в 13:01
    158 0
  • ​Россиянам назвали даты школьных каникул в 2025-2026 учебном году

    ​Россиянам назвали даты школьных каникул в 2025-2026 учебном году

    Сегодня в 12:53
    168 0
  • ​Врачи Сургута спасли мужчину с тромбоэмболией легочной артерии

    ​Врачи Сургута спасли мужчину с тромбоэмболией легочной артерии

    Сегодня в 11:56
    218 0
  • ​Банк России выпустил памятные монеты к 50-летию Когалыма

    ​Банк России выпустил памятные монеты к 50-летию Когалыма

    Сегодня в 11:17
    211 0
  • ​Власти Сургута выделят более 70 млн рублей на поддержку малого бизнеса

    ​Власти Сургута выделят более 70 млн рублей на поддержку малого бизнеса

    Сегодня в 10:59
    201 0
  • ​УАЗ, Лада и Киа перевернулись на одном и том же участке дороги в Сургуте

    ​УАЗ, Лада и Киа перевернулись на одном и том же участке дороги в Сургуте

    Сегодня в 10:34
    279 0
  • В Югре планируют модернизировать работу санитарной авиации

    В Югре планируют модернизировать работу санитарной авиации

    Сегодня в 09:38
    267 0
Больше новостей
Больше опросов

​Власти Сургута выделят более 70 млн рублей на поддержку малого бизнеса

В Сургуте расширили субсидии для ИП и креативных индустрий

​Власти Сургута выделят более 70 млн рублей на поддержку малого бизнеса
Фото: администрация Сургута / vk.com

В этом году объем поддержки малого и среднего бизнеса в Сургуте превысит 70 млн рублей. Средства направят на развитие индивидуальных предпринимателей, социальных предприятий, креативных индустрий и агропромышленного комплекса. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказал заместитель главы города Артем Кириленко.

«Главное отличие в том, что раньше деньги выдавались как компенсация уже понесенных затрат, а сейчас все больше развивается проектный подход. Поддержка выделяется тем, у кого есть перспективные идеи, и комиссия оценивает их эффективность», ‒ отметил Кириленко.

По данным мэрии, на каждый вложенный рубль бюджет получает возврат в 1,75 раза больше за счет налогов. Общий объем помощи с учетом налоговых льгот, льготной аренды и субсидий достигает три млрд рублей в год.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 10:59, просмотров: 202, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Югорчане вложились по-крупному, но свердловчане — ещё крупнее 598
  2. ​В Сургуте отремонтируют ливневку на участке от проспекта Ленина до улицы Майской 553
  3. Депутаты ГД попросили отстать от учителей с родительскими чатами в нерабочее время 536
  4. ​Сургут получит почти 120 млн рублей от округа за качественное планирование бюджета 519
  5. Реальный объем помощи бизнесу в Сургуте насчитывает порядка 3 млрд рублей 494
  6. В Госдуме предложили увеличить пошлину на получение водительских прав для мигрантов до 20 тысяч рублей 487
  7. В России предложили запретить смартфоны в детских лагерях 434
  8. ​УАЗ, Лада и Киа перевернулись на одном и том же участке дороги в Сургуте 280
  9. В Югре планируют модернизировать работу санитарной авиации 268
  10. В программу газификации Югры внесены еще 182 домовладения 250
  1. ​В Сургуте появился мурал, посвященный тепловой системе 2101
  2. На улице Республики в Сургуте появился новый сквер 2018
  3. ​Вместо «Авроры» – жизнь 1709
  4. ​Погода в Сургуте в эти выходные: грозовая суббота и солнечное воскресенье 1661
  5. ​Что такое региональный материнский капитал в Югре и как его получить? 1639
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 16-17 августа? // АФИША 1608
  7. ​Ремонт одного из участков проспекта Ленина в Сургуте практически завершен 1483
  8. ​«Руководство выводов не сделало»: сотрудница травмцентра Сургута пожаловалась на травлю со стороны коллег 1430
  9. ​Сургут укрепляет позиции: население растет, экономика стабильная, а бизнес выходит из тени 1427
  10. Если бы в Сургуте твердо решили ограничить предельную этажность домов — разговор про социальную инфраструктуру сразу стал бы более предметным 1385
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 28640
  2. ​Сургутянам рассказали, где готовы платить свыше 150 тысяч рублей 6468
  3. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 6018
  4. ​А Сайма ждет… 4671
  5. ​Не трогайте их руками: топ-7 опасных растений // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4370
  6. Городская власть взялась за общественные пространства, а другие убивают эти пространства заборами 4218
  7. ​Кому в 2025 году могут не выдать водительские права? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3920
  8. ​Солнце обожгло? Не повторяйте эти ошибки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3760
  9. Сургутянам рассказали, когда очистят Сайму у будущей набережной со стороны СОКБ 3654
  10. ​А где вонь? // ФОТОРЕПОРТАЖ 3512

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика