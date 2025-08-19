Улица Аэрофлотская в Сургуте за один час дважды стала эпицентром ДТП

Накануне, 18 августа, в Сургуте произошли два ДТП с опрокидыванием автомобилей − оба на улице Аэрофлотской. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

По предварительной инфорации, 35-летняя женщина за рулем автомобиля Mitsubishi выезжала со второстепенной дороги и не уступила дорогу УАЗу, двигавшемуся по главной. В результате столкновения УАЗ опрокинулся. Пострадал пассажир внедорожника − он получил травмы.

Примерно в то же время на этой же улице произошло второе ДТП. Предварительно, 30-летний водитель Lada, не убедился в безопасности маневра при перестроении и столкнулся с попутным автомобилем Kia, ехавшим слева. В результате аварии оба автомобиля опрокинулись. Травмы получили оба водителя.