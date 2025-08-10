16+
​Сургутянам рассказали, как безопасно рыбачить с лодки

Инструкция о безопасности на рыбалке с лодки от управления ГО и ЧС администрации Сургута

​Сургутянам рассказали, как безопасно рыбачить с лодки
Фото: freepik.com

Рыбаков Сургута призывают соблюдать меры безопасности на воде. Главное правило – наличие спасательного жилета на любом водном транспорте.

В карманах жилета должны быть спички и средства связи, упакованные в непромокаемые пакеты. Если предстоит длительное передвижение по воде, необходимо заранее сообщить близким или знакомым на берегу маршрут и время возвращения.

На поясе у каждого рыболова должен быть острый нож в чехле – он поможет в критической ситуации, например, если человек запутается в сетях или веревках после падения в воду. Если лодка перевернулась, не стоит отплывать от нее: судно можно использовать как опору, чтобы оставаться на поверхности.

В случае, если вы стали свидетелем несчастного случая, необходимо немедленно позвонить в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.

При поддержке Администрации Сургута


нравится (3) не нравится (0)
10 августа в 10:18, просмотров: 661, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

