В Думе ХМАО приняли отчет главы Сургутского района Андрея Трубецкого о работе в 2022 году

Доклад о социально-экономическом развитии Сургутского района за 2022 год накануне обсуждали в Думе Югры: здесь выступил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Главное: район по-прежнему идет по пути сохранения и приумножения всех ключевых показателей — об этом свидетельствуют не только цифры, но и многочисленные победы в региональных и федеральных конкурсах.

Поддержка бизнеса

Одна из любимых тем руководителя муниципалитета — поддержка среднего и малого бизнеса: число предпринимателей в этой сфере в 2022 году выросло почти на треть — на 30 процентов, бизнес увеличил собственные доходы на 860 миллионов рублей, то есть на 14 процентов по сравнению с 2021-м.

Строительство жилья

Не менее важна тема жилья. В районе планомерно работают над улучшением жилищных условий тех, кто в этом нуждается. Как результат — в 2022 году на эти цели направили вдвое больше средств, чем годом ранее, и приобрели 564 квартиры.

«На улучшение жилищных условий в прошлом году выделили 1,9 миллиарда рублей. За это отдельное спасибо губернатору Югры Наталье Комаровой, правительству округа», — отметил Андрей Трубецкой. Благодаря финансированию Сургутский район одним из первых в стране начал реализацию т.н. фенольной программы.

Жители переселяются в новые дома — темпы их строительства опережают планы: так, за год в поселениях района было сдано 90 тысяч квадратов, притом что планировалось только 60 тысяч. Строительство сопровождается серьезным обновлением инфраструктуры: Лямина, Сытомино и Нижнесортыский получили новые котельные.

Социальные объекты

Не забывают и про социалку: в Барсово, Сытомино и Лямина открыты новые молодежные центры. В разных точках района сегодня строятся 11 спортивных объектов — их возведение стартовало в 2022 году. Также продолжается работа по переводу всех школьников на односменный режим обучения — и открытие двух школ на 1100 мест каждая в двух поселениях — Солнечный и Нижнесортымский — большой шаг на пути к этой цели.

«У вас есть положительный опыт строительства школ по концессии, — заметил депутат Думы ХМАО Александр Сальников, говоря о появлении новых школ. — На примере Сургутского района можно сказать, что этот метод строительства себя оправдывает. Но Сургутский район в этом плане скорее исключение, чем правило…» Концессия показала множество сложностей, с которыми столкнулись власти, согласился Трубецкой, однако в Сургутской районе она действительно работает, доказательство — строительство еще одной школы, которое идет в Белом Яре. «Когда есть желание, когда хочешь построить – берешь и делаешь, — заключил Андрей Трубецкой. — К примеру, для ввода школ искали розетки, кабели и прочую мелочь, на которую год назад никто бы не обратил внимание…»

Утвердили большинством голосов

Выслушав доклад и задав все интересующие вопросы, окружные депутаты положительно оценили выступление главы Сургутского района и утвердили его большинством голосов.

«Сургутский район — большой, сложный район, — обратился к Андрею Трубецкому депутат Андрей Осадчук. — Главное — у вас есть цель, и видны огромные результаты».