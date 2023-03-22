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Власти Сургута презентовали визуализацию нового ГКЦ

В Думе Сургута обсудили грядущую реконструкцию Городского культурного центра

Власти Сургута презентовали визуализацию нового ГКЦ
Фото: администрация Сургута

Администрация Сургута отчиталась о ходе реконструкции здания. Напомним, что его обновление было анонсировано в 2021 году – объект признан аварийным, общий износ составлял до 70 процентов. Творческие коллективы должны были переехать еще в августе 2021 года, но из-за проблем с проектно-сметной документацией ремонт отложили на неопределенный срок.

Все проектно-изыскательские работы будут завершены к августу 2023 года, а к ноябрю станет известна полная стоимость проекта. Планируется, что старое здание снесут, а вместо него построят новое, четырехэтажное. Депутаты города забеспокоились – расширение объекта потребует увеличение земельного участка.

«Как будет решаться вопрос со стоянкой и сохранением зеленой зоны?» – спросила народная избранница Дина Биглова-Фатова.

Представители администрации заверили, что большинство деревьев пересадят.

«На сегодняшний день у нас площадь земельного участка составляет 9 100 квадратных метров, после межевания территория увеличится до 12 200 квадратных метров, что позволит обеспечить объект дополнительным машиноместами», – сообщил и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Иван Сорич.

Депутатов также заинтересовала возможность города профинансировать данный масштабный проект. Все изыскательские работы оплачиваются из местного бюджета, деньги на остальные этапы администрация планирует получить из федерального или окружного бюджета.

«Хотелось бы более подробно узнать о готовности финансирования уже не проектно-изыскательских работ, а реализации самого проекта. Какие были предприняты действия, существуют ли сейчас некие соглашения? Или мы сейчас закончим проектирование, и реконструкция у нас заляжет на долгие годы?» – задал вопрос народный избранник Михаил Бехтин.

И.о. директора ДАиГ подчеркнул, что сформированы необходимые заявки для участия в федеральных программах, однако информации по ним на сегодняшний день нет. Глава департамента культуры и молодежной политики Антон Акулов добавил, что администрация работает во взаимодействии с властями региона.

«Заявки предварительные, так как сейчас мы не имеем полного пакета документов. Он должен включать в себя готовые проектно-изыскательские работы и результаты госэкспертизы. Мы продолжаем их отправлять, чтобы актуализировать этот вопрос. Готовая документация даст нам серьезные основания, чтобы участвовать в программах, условиям которых наш проект соответствует», – ответил Акулов.

Председатель комитета по социальной политике Эмилия Трапезникова предложила главе культурного учреждения внимательно следить за ходом данного процесса. Директор ГКЦ Ванда Болотнова, в свою очередь,попросила депутатов не оставлять без внимания важный для сургутян проект, так как после завершения работ по проектно-сметной документации предстоит участие в региональных и федеральных программах: «Я надеюсь, что Дума будет поддерживать внимание на плаву, когда мы получим положительный результат по экспертизе. Это старейшее учреждение культуры и досуга Сургута. Это единственное учреждение, которое охватывает весь социально-культурный блок работы с населением – от 4 лет до 87. Хочу напомнить, что у нас базируются все национальные структуры нашего города».


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Сегодня в 14:10, просмотров: 113, комментариев: 0
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