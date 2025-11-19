В столице Югры большая часть школьников будут неделю учиться в онлайне

С 19 ноября большинство школьников Ханты-Мансийска переведены на дистанционное обучение из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ, пишет sitv.ru. Решение о временном переходе на «дистант» принято санитарно-противоэпидемической комиссией. Ханты-Мансийск стал первым крупным городом Югры, где введены такие меры.

«С 19 ноября по 25 ноября 2025 года включительно учащиеся 1–8-х, 10-х классов переведены на дистанционные формы обучения, очно будут учиться только школьники 9-х и 11-х классов», — уточнили в мэрии.

По данным телеканала «Югра», за последнюю неделю показатель заболеваемости среди школьников Ханты-Мансийска вырос на 233%. Для выпускных классов сохранен очный формат с усиленными мерами профилактики: в школах организуют утренние фильтры, выделяют отдельные кабинеты, вводят обязательное использование масок и антисептиков.