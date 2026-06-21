Более 25 сценариев применения ИИ уже работают в Тюменской области

В Ханты-Мансийске завершился XVII Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС. Тюменская область представила свои наработки в сфере искусственного интеллекта на круглом столе «Внедрение технологий ИИ в субъектах УФО: от пилотов к масштабированию». С докладом выступил заместитель губернатора, директор департамента информатизации Станислав Логинов.

«В арсенале Тюменской области уже больше 25 сценариев применения искусственного интеллекта, и каждый из них мы оцениваем через призму социальной пользы. Ведь цифровизация должна делать жизнь людей безопаснее и проще. Так, в рамках "Безопасного города" ИИ помогает обеспечивать правопорядок, а в госуправлении берет на себя рутинный документооборот, ускоряя обработку обращений граждан», – подчеркнул Станислав Логинов.

В школах региона работает «Цифровой репетитор», который помогает ученикам подтягивать сложные темы без дорогостоящих занятий. Родители могут быстро узнать об успеваемости ребенка через голосового помощника Алису. На дорогах действует мониторинг дорожной сети – система находит дефекты покрытия и знаков, благодаря чему службы оперативно устраняют неполадки.

Также в Тюменской области внедрен «Виртуальный консультант 72» с единым региональным контакт-центром. Теперь более 66% звонков обрабатываются без участия живого оператора. Когда человек набирает номер, робот сам определяет его личность по номеру телефона, что заметно сокращает время получения ответа.

Ранее на форуме «ИТ-мир по-русски» в Тюмени Логинов отмечал, что внедрение ИИ окупается не деньгами, а удобством и комфортом граждан: «На уровне региона это действительно окупается, и речь не про деньги, а про удобство и комфорт наших граждан, эти сервисы позволяют экономить время, денежные средства и так далее».

Напомним, что по итогам 2025 года Тюменская область вошла в тройку лидеров по внедрению доверенного искусственного интеллекта в России. Технологии ИИ сегодня применяются в семи отраслях: госуправление, транспорт, здравоохранение, безопасность, социальная сфера, экология и образование.