В Тюменской области оценивают реализацию народной программы

В Тюменской области народные комиссии «Единой России» посетили 256 объектов. Выездные проверки стартовали в феврале и охватили все муниципальные образования региона, рассказал губернатор региона Александр Моор.

«Комиссии, состоящие из депутатов, предпринимателей, общественников, уже посетили школы, больницы, поликлиники, крупные предприятия – эти объекты строили, оснащали техникой и оборудованием, ремонтировали в рамках народной программы, которую партия реализует с 2021 года», – отметил глава региона.

Особое внимание уделяется сфере ЖКХ. Народные комиссии побывали на Метелевской водоочистной станции в Тюмени, где по концессии завершают реконструкцию, в Казанском округе осмотрели блочную станцию очистки воды, а в Викуловском округе посетили модернизированную котельную.

«Специалисты заменили крышу, укрепили фундамент, старое оборудование заменили на новое, более эффективное. Теперь жители не переживают за отопление детского сада, школы, Дома культуры, интерната и почты», – подчеркнул Александр Моор.

Народный контроль нужен, чтобы убедиться, что все обязательства, взятые «Единой Россией», выполнены в полном объеме . Сейчас продолжается сбор предложений жителей, которые войдут в новую народную программу партии на следующий электоральный цикл.