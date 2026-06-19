По 7 млрд рублей в июне: льготная и рыночная ипотека сравнялись

По 7 млрд рублей оформили россияне в июне как льготной ипотеки, так и той, на которую господдержка не распространяется. При этом доля рыночной ипотеки держалась в начале года на минимальных 18% и резко выросла после корректировки условий «семейной» программы с февраля, отмечают в ВТБ.

Начиная с июля эксперты ожидают, что доля рыночных программ будет стабильно превышать 50% ежемесячно. На это повлияет снижение ключевой ставки и реализация отложенного спроса.

«Это не сезонный всплеск, а системная тенденция. Мы ожидаем, что во втором полугодии баланс сегментов окончательно закрепится», – сообщил Алексей Охорзин из кредитного учреждения. По прогнозу аналитиков, объем выдач ипотеки в России за 6 месяцев 2026 достигнет 2,1 трлн рублей. Это на 40% больше, чем год назад.