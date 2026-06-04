Пользователи мессенджера «Макс» на iPhone останутся без пуш-уведомлений

Пользователи мессенджера «Макс» на устройствах Apple больше не будут получать пуш-уведомления о новых сообщениях и звонках. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу мессенджера.

В компании связали проблему с исчезновением приложения из App Store. При этом сами сообщения продолжат доставляться пользователям.

«В связи с исключением МАХ из App Store уведомления о новых сообщениях и звонках не будут приходить на ваш смартфон», сообщили в пресс-службе мессенджера.

Пользователям рекомендовали время от времени самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения.

Накануне «Макс» пропал из App Store. Позже пресс-служба VK заявила, что команда направила запрос в Apple для получения разъяснений и работает над оперативным решением проблемы.