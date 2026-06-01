Явка превысила на праймериз «Единой России» в Тюменской области превысила 12,5%

В Тюменской области подвели итоги предварительного голосования партии «Единая Россия», которое проходило с 25 по 31 мая. Свой выбор сделали почти 150 тысяч жителей региона. Общая явка составила более 12,59%, причем интерес к голосованию проявили все без исключения муниципалитеты.

«Результаты показали, что жители доверяют такому выбору кандидатов», – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

На право представлять партию на выборах в Государственную Думу РФ и Тюменскую областную Думу претендовал 171 кандидат. В их числе – действующие депутаты, начинающие политики, а также ветераны боевых действий. Жители выбрали тех, кто, по их мнению, достоин представлять общие интересы. Ознакомиться с итогами можно на сайте PG.ER.RU.

Напомним, что регистрация избирателей для участия в предварительном голосовании стартовала 20 апреля. К 25 мая свои заявки подали более 100 тысяч жителей региона. Для удобства избирателей «Единая Россия» запустила официальный чат-бот в мессенджере МАКС. С его помощью можно было не только проголосовать, но и оставить предложения для народной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре 2026 года.