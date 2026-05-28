На праймериз «ЕР» в Тюменской области заявились участники СВО, волонтеры, предприниматели и действующие депутаты

Предварительное голосование по отбору кандидатов от «Единой России» на предстоящие выборы в Государственную Думу и Тюменскую областную Думу завершится 31 мая. По данным, озвученным губернатором Александром Моором, на текущий момент свой выбор сделали уже 127 тысяч жителей региона.

Всего в списке – 171 кандидат. Это действующие депутаты, работники социальной сферы, предприниматели, представители волонтерского движения, общественники. Кроме того, свои кандидатуры выдвинул 21 участник специальной военной операции.

«Жители всех муниципалитетов проявляют активность, это говорит о том, что для них важно, кто будет представлять партию на выборах», – отметил Александр Моор.

Проголосовать можно онлайн на сайте PG.ER.RU. Также «Единая Россия» запустила официальный чат-бот в мессенджере МАКС, где можно не только сделать выбор, но и оставить предложение для народной программы.

Напомним, что регистрация избирателей на предварительное голосование стартовала 20 апреля, а первые итоги были подведены уже 25 мая, когда в голосовании приняли участие более 70 тысяч тюменцев.