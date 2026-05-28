Тюменская область пять лет подряд входит в топ-5 инвестиционной привлекательности России

Губернатор Александр Моор в отчете перед депутатами сообщил, что общий объем производства продукции сельского хозяйства в 2025 году достиг рекордных 127,8 миллиарда рублей. Тюменская область вышла на первое место в УрФО по объему выращенной рыбы. Валовой сбор зерновых и зернобобовых составил 1704,5 тыс. тонн, а по урожайности овощей открытого грунта регион вошел в тройку лучших в России. Область полностью обеспечивает себя молоком, яйцом, мясом, картофелем и зерном, продукция идет на экспорт.

Продолжается реализация крупных инвестпроектов: компания «ДАМАТЕ» после ввода племенного репродуктора индейки в Исетском округе строит мощности до 25 млн яиц в год в Упоровском округе. Планируется строительство завода по переработке мяса индейки в Ишиме. «Протеинсиб» в Ишимском округе возводит завод по глубокой переработке гороха.

Доля малого и среднего предпринимательства выросла почти до 25%, количество субъектов МСП достигло 80 тысяч. Налоговые поступления от них составили более 15 миллиардов рублей – на 7% выше уровня 2024 года. Регион признан лучшим в стране по развитию креативных индустрий – лауреат премии «Креативный регион».

Проектируются индустриальные парки «Московский» и «Рощино». Продолжается расселение аварийного жилья: улучшили условия более 17 тысяч человек. Тюменская область – в числе лидеров по комплексному развитию территорий (45 территорий, планируемый объем строительства – свыше 7,5 млн кв. м жилья).

По итогам 2025 года регион пять лет подряд входит в топ-5 рейтинга инвестиционной привлекательности и качества жизни.