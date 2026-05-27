Гендиректор тюменского Инвестиционного агентства назвал бизнесменов «героями нашего времени»

В Тюмени 29 мая пройдет масштабный форум «День предпринимателя–2026. Мой бизнес. Герои нашего времени». На сегодняшний день зарегистрировались уже более 1900 участников из 12 регионов страны, сообщили организаторы на пресс-конференции в пресс-центре «Тюменская линия». Спикерами выступили заместитель директора регионального департамента инвестиционной политики Александр Горлатов и генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

«Мы формировали площадки форума, учитывая мнение предпринимателей. Они открывают бизнес, создают рабочие места, инвестируют в экономику Тюменской области, платят налоги. Это и начинающие предприниматели, и крупный бизнес. Они все здесь, с нами. Они герои нашего времени», – отметил Николай Пуртов.

В этом году форум посвящен теме «Герои нашего времени», что, по словам организаторов, отражает реальность, в которой живут и трудятся современные предприниматели. Мероприятие пройдет на двух площадках – в ДК «Нефтяник» и мультицентре «Контора пароходства». Деловая программа начнется с пленарной сессии «Горизонт 2036: трансформация экономики и новые возможности», в которой примут участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, губернатор Тюменской области Александр Моор, российский предприниматель, основатель и акционер международной торгово-промышленной группы «АТМ АЛЬЯНС» Денис Кучаев.

Всего в программе заявлено более 20 спикеров и столько же мероприятий, эксперты представят более 30 инструментов роста. Среди ключевых тем – тренды инвестиционного развития региона, внедрение новых технологий, формула устойчивого лидерства, синергия инвестиционного развития города и села, развитие легкой промышленности.

Для участников также подготовлены спортивные активности – утренняя пробежка по набережной Туры, заплыв на сапах, гастрофестиваль, а завершится форум камерной бизнес-вечеринкой. Важной частью станет закупочная сессия для креативных предпринимателей, которую проведет ТАРКИ.