Минпромторг России сократил список товаров для параллельного импорта

В России вступили в силу изменения в перечне товаров, которые разрешено ввозить по механизму параллельного импорта. Соответствующий приказ утвердили в конце ноября 2025 года, сообщают «Ведомости».

Из списка исключили ядерные реакторы, котлы, промышленное оборудование, медицинские, измерительные и оптические инструменты, пластмассы, изделия из черных металлов, парфюмерию и другие категории товаров.

Также под запрет попали несколько позиций компьютерной техники брендов Acer, Asus, Fujitsu, HP, IBM, Intel, Samsung, Toshiba и других.

В Минпромторге ранее заявляли, что исключение из перечня компьютеров и комплектующих ряда брендов из недружественных стран не приведет к сокращению ассортимента в России. В ведомстве отметили, что аналогичные товары в достаточном объеме представлены российскими производителями.

Параллельный импорт разрешили в России в марте 2022 года. Этот механизм позволяет ввозить оригинальные товары без согласия правообладателей. С тех пор список разрешенных товаров неоднократно пересматривали.