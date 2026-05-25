Рособрнадзор сообщил о росте числа выпускников, выбравших ЕГЭ по физике

В России заметно вырос интерес школьников к инженерным и техническим направлениям подготовки. В 2026 году количество выпускников, выбравших ЕГЭ по физике, увеличилось на 24% по сравнению с прошлым годом, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

В ведомстве связывают эту тенденцию с ростом спроса на инженерные специальности и изменениями на рынке труда.

По данным Рособрнадзора, абитуриенты и их родители все чаще ориентируются на профессии, которые востребованы у работодателей, дают стабильное трудоустройство и предполагают рост зарплат.

Интерес к физике и инженерным направлениям растет на фоне расширения подготовки кадров для промышленности, IT и высокотехнологичных отраслей. В последние годы государство и бизнес увеличивают число образовательных программ, связанных с техническими специальностями и цифровой экономикой.

Эксперты рынка труда также отмечают сохраняющийся дефицит инженеров, специалистов производственного сектора и работников прикладных технических профессий.