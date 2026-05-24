МВД России предупредило о схеме мошенников с «голосовым подтверждением»

Мошенники все чаще используют схему с «голосовым подтверждением» на первом этапе атаки. Они звонят людям от имени поликлиники, страховой компании, оператора связи или госоргана и просят повторить заранее подготовленную фразу, сообщает ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Аферисты могут говорить о необходимости «подтвердить данные», согласиться на перенос информации, замену полиса или подтверждение личности. После этого человеку внушают, что его голос якобы уже использовали для оформления доверенности, входа в сервисы или кражи биометрии.

В МВД уточнили, что такие фразы сами по себе не дают доступа к банковским счетам, «Госуслугам» или другим сервисам. Биометрические системы устроены сложнее и не активируются простой записью голоса в телефонном разговоре.

Главная цель таких звонков — психологическое давление, а не технический взлом. Мошенники создают у человека ощущение уже произошедшего инцидента, вводят его в стресс и страх, а затем начинают классическую многоэтапную атаку.