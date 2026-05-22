В Тюменской области контролируют реализацию Народной программы

С начала февраля народные комиссии, созданные в каждом муниципалитете Тюменской области, посетили 211 объектов. В их составе – депутаты, общественники, предприниматели. Они побывали в учреждениях здравоохранения, сельского хозяйства, социальной защиты, на крупных производствах.

«Народные комиссии созданы в каждом муниципалитете Тюменской области. Их задача – проконтролировать реализацию Народной программы, в рамках которой построены и обновлены самые разные объекты», – рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Один из примеров – клуб детского творчества имени Андрея Кижеватова. Там занимаются патриотическим воспитанием молодежи и помощью бойцам СВО: взрослые и дети изготавливают окопные свечи, плетут маскировочные сети. На базе учреждения действует военно-поисковый отряд «Кречет», ребята дважды в год отправляются в экспедиции и поднимают останки солдат и командиров Красной армии. Благодаря Народной программе для детей созданы комфортные условия для занятий, приобретена парадная форма для знаменной группы.

Тем временем продолжается сбор предложений жителей, которые войдут в новую Народную программу партии «Единая Россия». Оставить их можно на сайте естьрезультат.рф.