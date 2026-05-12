Россияне связали сбережения с эмоциональной стабильностью

Финансовая подушка безопасности обеспечивает эмоциональную стабильность у большинства россиян. Такие результаты получили эксперты, исследовав в апреле-мае этого года ответы 1500 жителей крупных городов в возрасте от 18 до 65 лет. 73% из них сказали, что сбережения помогают им чувствовать себя благополучно. Такое же ощущение оказалось и от отсутствия долгов у 64% респондентов. Лишь 3% опрошенных не связывают самочувствие с деньгами.

Большинство участников такого исследования ВТБ сообщили, что чаще всего беспокойство о финансах возникает с приближением сроков оплаты, например, за аренду или по кредиту. Около 50% начинают думать о дополнительном заработке, а еще 23% респондентов живут в режиме постоянного финансового контроля, ежедневно проверяя баланс в мобильном банке.

Старший вице-президент банка Алексей Охорзин прокомментировал: «Наше исследование подтверждает глобальный тренд: финансовая устойчивость становится неотъемлемой частью ментального здоровья. Для большинства россиян наличие сбережений напрямую влияет на эмоциональный фон».

50% опрошенных отметили, что для них финансовые накопления – подушка безопасности на непредвиденный случай. Для 20% респондентов достаточно месячного дохода, а остальным – от трех заплат до годового заработка.