Минобрнауки может получить право ограничивать поступление в магистратуру по ряду специальностей

В России могут ограничить поступление в магистратуру по части специальностей: принимать туда предложено только выпускников профильного бакалавриата или абитуриентов с опытом работы по выбранному направлению. Об этом сообщает «КоммерсантЪ». Такой механизм предусмотрен поправками к закону «Об образовании», которые внесли в Госдуму депутаты межфракционной группы.

Как пишет издание, право определять перечень таких специальностей хотят передать Минобрнауки. Авторы инициативы считают, что это поможет сохранить качество высшего образования и обеспечить преемственность между уровнями подготовки.

По мнению депутатов, сейчас нередко возникает ситуация, когда бакалавриат и магистратура не связаны между собой, из-за чего студент не получает необходимых базовых знаний. В пояснительной записке к законопроекту приводятся данные, что в 2025 году на направление «химические технологии» около 20% поступивших в магистратуру имели образование по принципиально другому профилю. На юриспруденции доля таких студентов составила 24%.

Сейчас для поступления в магистратуру достаточно иметь диплом о высшем образовании — бакалавра или специалиста — и сдать вступительные экзамены. Других ограничений действующее законодательство не предусматривает.