Российские банки анонсировали снижение ставок по кредитам

Очередное снижение ставок по кредитам анонсировали сегодня сразу несколько банков. Так повлияло решение регулятора сферы уменьшить ключевую ставку. На очереди и улучшение условий по рефинансированию. Подать заявку можно уже через четыре месяца, а не шесть как раньше, после оформления кредита.

«Банки смягчают условия кредитования вслед за решением ЦБ и конкурируют теперь не только ставкой по новым кредитам – возвращаются программы рефинансирования. Все чаще берут деньги не на спонтанные покупки, а на долгосрочные цели – жилье, его обустройство, ремонт, образование или покупка авто», – рассказал Алексей Охорзин из ВТБ.

Сберегательное поведение населения теперь тоже может измениться. В том же банке прогнозируют переток средств с депозитов в инвестиционные инструменты и увеличение доли долгосрочных накоплений.