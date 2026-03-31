Студентам ТИУ рассказали о мерах поддержки молодых семей

В Тюменской области стартовала серия встреч экспертов с молодыми семьями студентов и преподавателей высших и средних специальных учебных заведений. Мероприятия организованы департаментом социального развития региона в рамках национального проекта «Семья».

Первая встреча прошла в Тюменском индустриальном университете. В ней приняли участие около 100 студентов и молодых преподавателей, которые уже создали семьи или только планируют это сделать. Эксперты региональных департаментов социального развития и образования и науки рассказали о федеральных и региональных мерах поддержки, возможностях дошкольного образования.

«Поддержка семьи – это не только региональные и федеральные выплаты, это здоровье, дошкольное и школьное образование, жилищные условия, возможности для развития», – отметила начальник управления делами департамента социального развития Венера Хусаинова.

В регионе к системе поддержки семей подключились 11 органов исполнительной власти и все муниципальные образования. Активно участвуют и некоммерческие организации: в 2025 году 13 проектов получили гранты губернатора на сумму более 12 млн рублей.

Особое внимание уделили корпоративной демографии – новому направлению государственной политики. В Тюменской области к Корпоративному демографическому стандарту уже присоединились более тысячи организаций и предприятий.

В ТИУ, где сейчас учатся 115 семейных студентов и работают более 300 семейных сотрудников в возрасте до 40 лет, создана комплексная система поддержки. В январе этого года в вузе открылась комната матери и ребенка. Она расположена в здании спорткомплекса «Зодчий» и рассчитана на единовременное пребывание 10 детей в возрасте от 3 до 7 лет на период до 4 часов.