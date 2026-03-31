Тюменская область и Хошимин договорились о сотрудничестве в энергетике и промышленности

Делегация Тюменской области во главе с заместителем губернатора Андреем Пантелеевым провела серию встреч в Республике Вьетнам. В Хошимине – крупнейшем городе на юге страны – состоялись переговоры с заместителем председателя Народного комитета госпожой Чан Тхи Дьеу Тхуи.

«Мы видим, что сейчас сотрудничество с Республикой Вьетнам – это один из приоритетов государства во внешнеполитической деятельности. Визит делегации Тюменской области во Вьетнам нужно рассматривать как продолжение общей государственной политики на региональном уровне», – отметил Андрей Пантелеев.

Вьетнамская сторона заинтересовалась обменом опытом в сфере добычи углеводородов, развитием сотрудничества в энергетике, промышленных технологиях, подготовке кадров, торговле и инвестициях. Также представителей Хошимина пригласили к участию в ключевых деловых событиях региона – Промышленно-энергетическом форуме TNF и Тюменском экспортном форуме.

На переговорах обсудили развитие креативных индустрий, учебных связей и обмен экспертами в области машиностроения. Стороны договорились продолжить сотрудничество и перейти к разработке плана дальнейших активностей.

Хошимин является главным драйвером экономики Вьетнама. Здесь активно развиваются индустриальные парки и промышленные кластеры, город лидирует в стране в области цифровой трансформации и зеленых преобразований.