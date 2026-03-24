​Правительство России поддержало законопроект о резервировании госномеров через Госуслуги

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который впервые вводит для граждан механизм резервирования автомобильных государственных регистрационных знаков. Об этом сообщает «КоммерсантЪ». Речь идет о поправках к закону «О государственной регистрации транспортных средств», которые внесли в Госдуму депутаты фракции «Новые люди».

Согласно инициативе, автовладельцы смогут с 1 июля 2026 года резервировать свободные номера через портал Госуслуг. Конкретный порядок этой процедуры, а также размер платы, должен будет определить регистрирующий орган — ГИБДД. При этом внесенные за бронь деньги возвращать не планируют.

Авторы проекта объясняют необходимость изменений существованием теневого рынка комбинаций номерных знаков. По их оценке, новые правила могут приносить федеральному бюджету до 25 млрд рублей в год. Идею продажи «красивых» номеров через Госуслуги ранее озвучивал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

В правительстве при этом указали, что ко второму чтению нужно точнее определить правовую природу платы за резервирование и самой процедуры. Также в кабинете министров считают, что системе нужно добавить прозрачности, в том числе за счет более гибкого подхода к стоимости услуги в зависимости от характеристик конкретного номера.

По данным издания, проект без замечаний поддержали Минфин, МВД, Минтранс, Минюст и ФСБ. С замечаниями выступили Минэкономики, Минцифры и Генпрокуратура, а разногласия между ведомствами урегулировал первый вице-премьер Денис Мантуров.

Кроме того, как пишет «КоммерсантЪ», МВД в рамках этой же инициативы намерено перекрыть работу теневого рынка по продаже номеров, исключив возможность покупать регистрационный знак вместе с автомобилем. В базе Госдумы указано, что депутаты рассмотрят поддержанный правительством законопроект в весеннюю сессию.