​Российский союз туриндустрии предложил создать единый фонд для эвакуации застрявших за границей туристов

Российский союз туриндустрии предложил создать единый гарантийный фонд для эвакуации туристов, которые застряли за границей. Средства в него, по задумке РСТ, должны поступать за счет небольших взносов с граждан, выезжающих за рубеж, сообщает Газета.Ru.

Президент РСТ Илья Уманский заявил, что фонд можно было бы пополнять «по копеечке с каждого туриста» вне зависимости от того, отправился ли человек за границу самостоятельно или через туроператора.

По его словам, действующая система с фондами персональной ответственности турагентств показала свою ограниченность в кризисных ситуациях.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что туристам, застрявшим в регионе Ближнего Востока, компенсируют потери.

На фоне конфликта США и Ирана и отмены рейсов тысячи россиян оказались в ОАЭ и других странах Ближнего Востока. По оценкам, убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации в регионе могут превысить 10 млрд рублей.