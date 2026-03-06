Лучшие учреждения культуры Тюменской области получат финансовую поддержку

В преддверии Дня работника культуры в Тюменской области подвели итоги профессионального конкурса среди сельских учреждений. Эксперты выбрали лучшие дома культуры, клубы, музеи и библиотеки, а также самых успешных сотрудников отрасли. Победителей оценивали по качеству мероприятий, новым форматам работы, участию в фестивалях и активности в медиа.

Лауреаты среди учреждений получат по 459 тысяч рублей, лучшие работники – по 50 тысяч. Общая сумма поощрений превышает 7 миллионов рублей.

«В числе самых успешных – Ишимский муниципальный округ. Оттуда сразу пять победителей: Боровский и Гагаринский сельские дома культуры, а также специалисты Екатерина Битковская, Елена Гордеюк и Юлия Крапивина. Единственный музей, вошедший в число лучших, – Абатский краеведческий музей», – рассказали в департаменте культуры Тюменской области.

Особо отметили учреждения из небольших населенных пунктов, где живет меньше тысячи человек: село Новоберезовка Аромашевского округа, село Черное Вагайского округа, село Боровое Ишимского округа и село Никулино Сладковского округа. В маленьких селах клубы и библиотеки часто остаются единственными очагами культуры, и их работа приобретает особое значение.