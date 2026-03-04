​«Единая Россия» проведет праймериз-2026 с верификацией избирателей через «Госуслуги»

В центральном исполкоме «Единой России» 3 марта прошло первое заседание федерального оргкомитета по проведению внутрипартийного предварительного голосования. На праймериз-2026, по итогам которых будут отобраны в том числе кандидаты в Госдуму, партия вводит несколько нововведений: избиратели должны будут верифицироваться через «Госуслуги», а кандидаты не смогут выдвигаться одновременно по партийному списку и по одномандатному округу, сообщает «КоммерсантЪ».

Секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев назвал доверие к предварительному голосованию «вопросом репутационным» и подчеркнул «особую роль» оргкомитета. Как и в 2021 году, его возглавил сенатор Александр Карелин. В состав оргкомитета также вошли, в частности, сенатор Сергей Перминов, Герой России Андрей Манухин, участник СВО Алексей Кондратьев, политолог Евгений Минченко.

Выдвижение кандидатов запланировано с 11 марта до 30 апреля. До 15 мая каждый участник должен опубликовать два видеоролика — о себе и о программе. Участников СВО от этого требования освободят, а после голосования они, как и годом ранее, получат прибавку в 25% к итоговому результату. Регистрация избирателей пройдет с 20 апреля до 29 мая, само голосование — с 25 по 31 мая.

Регистрация избирателей будет возможна «исключительно через авторизацию в "Госуслугах"», отметил Сергей Перминов. По его словам, это позволит «привязать» гражданина к округу, в котором он сможет голосовать и на основных выборах в сентябре.

Партия также актуализировала требования к кандидатам. Участники праймериз не должны состоять в других партиях или быть в реестре иностранных агентов, не могут иметь судимость, зарубежный вид на жительство или иностранное гражданство, а также заграничные активы и финансовые инструменты. Кроме того, кандидат должен выбрать один формат выдвижения — либо одномандатный округ, либо партийный список. Подать заявления смогут как члены и сторонники ЕР, так и беспартийные. Если беспартийный кандидат победит, ему нужно будет либо вступить в партию, либо получить статус ее сторонника.

Евгений Минченко назвал верификацию через «Госуслуги» «уникальным предложением» и отметил, что она помогает отсечь избирателей, не относящихся к округу или территориальной группе списка. Он также предложил использовать предварительное голосование как «проект социальной архитектуры», чтобы формировать сообщество людей, которые дополняют друг друга, а не только соревнуются за результат.