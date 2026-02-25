В Тюменской области перевыполнили план по лесовосстановительной работе

В Тюменской области подвели итоги масштабной лесовосстановительной работы. В 2025 году более 7,6 тысячи гектаров участков, где высаживали деревья и ухаживали за ними, официально переведены в категорию покрытых лесом земель. Плановый показатель перевыполнен на 10 процентов, рассказали в департаменте лесного комплекса региона.

За официальным статусом стоят годы труда специалистов лесного хозяйства и арендаторов. Сначала на участках высаживают маленькие сеянцы, затем выполняют комплекс мероприятий по уходу, защищают посадки от пожаров и вредителей. На некоторых территориях проводят работы по естественному возобновлению насаждений.

Только спустя восемь – девять лет эксперты обследуют восстановленные участки, чтобы оценить результаты: сформировались ли полноценные лесные насаждения. Перевод площадей в иную категорию земель – итог большого цикла работ и подтверждение их качества.

После получения статуса молодого леса уход не прекращается. Специалисты продолжат проводить различные виды рубок, чтобы насаждения благополучно росли и формировали запас деловой древесины для будущих поколений.

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».