Наработки Татарстана используют при строительстве Межвузовского кампуса в Тюмени

Тюменская делегация совместно с представителями Югры и Ямала побывала в Республике Татарстан, где познакомилась с опытом создания научно-образовательных центров и привлечения инвестиций. Поездка стала продолжением изучения лучших российских практик, которые будут использованы при строительстве и наполнении Межвузовского кампуса в Тюмени.

В первый день визита делегация посетила предприятия компании «Татнефть» в Альметьевске. Гостям показали выпускаемую продукцию и провели экскурсию по подразделениям.

«Наряду с задачей быть максимально эффективными, здесь не боятся идти на эксперименты, вкладываются в новые технологии, отсюда появление углеродно-нейтральных котельных и напечатанных домов», – рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Особое внимание уделили социальной инфраструктуре Альметьевска. В городе созданы условия для работы и отдыха: хорошо оснащенные детские сады, где закладывают основы инженерного образования, Высшая школа нефти с собственной исследовательской повесткой, а также музеи, бассейны, ледовые дворцы и жилье для студентов и преподавателей.

Ранее делегация посетила московский кампус МГТУ имени Баумана, а затем научно-образовательный центр «ЛУКойла» в Когалыме. Все успешные наработки будут учитывать при создании Межвузовского кампуса в Тюмени.

Межуниверситетский кампус строится в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети».