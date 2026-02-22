В Тюменской области примут меры по снижению аварийности на дорогах региона

В Тюменской области усиливают контроль за безопасностью дорожного движения. Уже с марта количество комплексов фотовидеофиксации увеличится со 174 до 263. Напомним, о расширении системы договорились на встрече губернатора Тюменской области Александра Моора с начальником региональной Госавтоинспекции Андреем Миллером.

По итогам 2025 года в регионе удалось снизить число ДТП, уменьшилось количество погибших и раненых. Однако аварийность по-прежнему остается высокой, особенно на региональных и муниципальных дорогах. В январе этого года наблюдается положительная динамика, но расслабляться рано, отметил губернатор.

«Усилим контроль за движением, уделим максимум внимания работе с очагами ДТП и профилактике нарушений. Но важно понимать: многое зависит от самих водителей. Ни одна камера не заменит личной ответственности», – подчеркнул Александр Моор.

Напомним, что в 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» отремонтировано более 350 километров дорог. В целом по Тюменской области в 2025 году планировали 440 километров дорог.