​Предприниматели — на удалёнке

В России вырос спрос на удаленные бизнес-процессы

​Предприниматели — на удалёнке
Эрик Романенко

Эксперты зафиксировали существенный рост спроса на удаленные бизнес-процессы. По итогам 2025 года предприниматели в 1,5 раза увеличили даже число регистраций своего дела через онлайн-сервисы. При этом три из четырех новых компаний сегодня открываются удаленно именно в регионах России, а на Москву и Московскую область приходится только четверть таких регистраций, цифры привели в ВТБ. Чаще всего онлайн регистрируют фирмы в основных сферах малого бизнеса — торговля, строительство и грузоперевозки.

Как отметил заместитель президента – председателя правления банка Денис Бортников, растущий интерес к онлайн-формату обусловлен стремлением предпринимателей минимизировать временные затраты на административные процедуры. Ключевым фактором является интеграция процесса с государственными платформами, что позволяет упростить создание бизнеса.


