АО «Транснефть – Сибирь» за 12 месяцев 2025 года провело внутритрубную диагностику 4,3 тыс. км линейной части магистральных трубопроводов (МТ) на 60 участках. Цель – плановый контроль технического состояния объектов производственной инфраструктуры.

Исследование внутренней полости трубопроводов проводилось инновационными диагностическими приборами разработки ПАО «Транснефть» – ультразвуковыми, магнитными и комбинированными дефектоскопами.

В течение прошлого года было обследовано 355 подводных переходов МТ общей протяженностью 786,2 км. Обследование переходов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов через водные преграды проведено с привлечением АО «Транснефть – Подводсервис» в соответствии с утвержденной программой.

Помимо этого, специалисты выполнили оценку технического состояния 35 участков линейной части МТ протяженностью 2,1 тыс. км и 8 площадочных объектов.

На нефтеперекачивающих станциях проведено полное и техническое диагностирование резервуаров вертикальных стальных, подлежащих обследованию. Емкости обследованы методами неразрушающего контроля с применением ультразвуковых, магнитных и акустико-эмиссионных диагностических приборов.

Всего в 2025 году полную диагностику прошли технологические трубопроводы нефтеперекачивающих станций, перемычек и обвязок камер пуска-приема средств очистки и диагностики общей протяженностью 4,3 км, частичную – 22,3 км.

Своевременное диагностическое обследование магистральных и технологических трубопроводов, а также площадочных объектов позволяет поддерживать надежность работы производственной инфраструктуры, обеспечивать промышленную и экологическую безопасность системы МТ АО «Транснефть – Сибирь».