16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,0251   EUR  90,9751  

Новости

Больше новостей
Обязательное чипирование животных - это:

Правильно 62.7%

Неправильно 23.7%

Не знаю 13.6%

Всего голосов: 118

Комментировать
0
Больше опросов

​АО «Транснефть – Сибирь» реализовало 85 благотворительных проектов в 2025 году

Среди основных благополучателей – учреждения здравоохранения, культуры, спорта, образования, детские социальные центры, общественные, ветеранские и культурные организации

​АО «Транснефть – Сибирь» реализовало 85 благотворительных проектов в 2025 году
Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» в минувшем году реализовало 85 благотворительных проектов, включая оказание помощи новым регионам России и в зоне ведения специальной военной операции.

Среди основных благополучателей – учреждения здравоохранения, культуры, спорта, образования, детские социальные центры, общественные, ветеранские и культурные организации.

В рамках программы благотворительной деятельности предприятие оказало финансовую поддержку Дворцу культуры «Синтез» г. Тобольска в проведении ремонта и оснащении кабинета вокала. В творческих мастерских ДК занимается около 320 детей и подростков, в том числе, дети работников Тобольского управления магистральных нефтепроводов. При поддержке предприятия были обновлены кресла в зрительном зале Демьянского сельского дома культуры.

Предприятие приняло участие в комплектовании современным медицинским оборудованием новой участковой больницы в р-не Коротчаево г. Нового Уренгоя (ЯНАО), где проживают около 200 сотрудников производственных подразделений Уренгойского УМН. Поддержка со стороны АО «Транснефть – Сибирь» данного учреждения здравоохранения, расположенного в отдаленном жилом районе, позволит обеспечить нефтепроводчиков, членов их семей и жителей поселка доступной и квалифицированной медицинской помощью.

На протяжении многих лет АО «Транснефть – Сибирь» поддерживает тюменскую общественную организацию «Особый ребенок», выделяя средства на проведение праздничных мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, АО «Транснефть – Сибирь» оказывает поддержку новым субъектам Российской Федерации – Запорожской, Херсонской областям, Донецкой и Луганской Народным Республикам. В течение прошлого года подразделениям регионов безвозмездно передано 53 единицы автомобильной и специальной техники для реализации социально значимых проектов.

При участии общественных организаций Тюменской области и ХМАО-Югры предприятие направило в зону проведения специальной военной операции материально-технические средства, обмундирование, автомобили, мотоциклы и мототележки для комплектования ими воинских подразделений.

Активное участие в сборе и отправке гуманитарной помощи в новые регионы и на СВО принимали волонтеры АО «Транснефть – Сибирь». Неравнодушные сотрудники предприятия приобрели и передали продукты питания, обувь, одежду, жизненно важные лекарства и средства гигиены, необходимое оборудование, инструменты, запчасти для техники, автомобили, а также БПЛА и комплектующие к ним.

На предприятии активно развивается волонтерское движение. Его участники в минувшем году оказывали адресную помощь ветеранам, малоимущим семьям, детям-инвалидам, участвовали в экологических мероприятиях, патриотических акциях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Доброй традицией стало участие сотрудников АО «Транснефть – Сибирь» в благотворительных новогодних акциях. В канун праздника волонтеры организуют сбор и вручение подарков для социально незащищенных групп населения в регионах присутствия предприятия. В декабре 2025 года добровольцы-нефтепроводчики вручили всего около 800 подарков. В том числе в рамках волонтерского проекта «Елка желаний» были исполнены мечты почти 600 детей из малообеспеченных и неполных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и оставшихся без попечения родителей. Среди желанных подарков – велосипеды, конструкторы, куклы и развивающие игры. Праздничные наборы были переданы одиноким ветеранам. Добровольцы предприятия также поздравили семьи работников из числа участников специальной военной операции, вручив около 200 подарков.


нравится (0) не нравится (0)
29 января в 18:01, просмотров: 289, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 643
  2. ​В 2026 году ГК «Сибпромстрой» может увеличить объемы строительства жилья до 184 тысяч квадратных метров 583
  3. ​Муниципалитеты получат больше полномочий по сносу ларьков. Совфед утвердил закон о нестационарной торговле 536
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 31 января ‒ 1 февраля? // АФИША 509
  5. Антимонопольная служба заподозрила две сургутские сети заправок в картельном сговоре 503
  6. В России появились новости о переходе на новую систему высшего образования с 1 сентября. Это оказалось не так 459
  7. Юрист объяснил, какие формулировки в комментариях к переводам денег могут привести к блокировке 455
  8. ​Почти 1,8 тысячи многодетных мам в ХМАО получили перерасчет пенсий 448
  9. В России на 10 процентов сократилось число мигрантов — МВД 437
  10. ​Более 40 регионов и не менее 19 млн рублей взяток: СК возбудил дело о коррупции при ремонте вагонов в РЖД 429
  1. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 5812
  2. В Белом Яру строители нового храма установят памятник Николаю II и его семье 3175
  3. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 2580
  4. ​Снос cургутcкого вокзала — это преступление. Округу пора брать эту историю в свои руки, если РЖД ничего не может сделать 2517
  5. ​«Самолет» без конкурса заходит на территорию НТЦ. И что же за это хочет город? Всего детсад и школу?! 2423
  6. В Ханты-Мансийске телефонные террористы своими угрозами привели к эвакуации нескольких школ 2128
  7. Эксперты рассказали, что +12 градусов в салоне автобуса — это норма (но ниже уже нельзя). И объяснили, почему так 2106
  8. ​18-летнюю жительницу Сургута подозревают в похищении подростка в Красноярске 2097
  9. ​Рена Амрахова: «Откладывание решений становится проблемой, когда это уже не пауза, а избегание» 2090
  10. ​В Сургуте за год ввели 240 тысяч квадратных метров жилья 2017
  1. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 7535
  2. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 6659
  3. ​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса 6519
  4. ​«Ирония судьбы» с югорским окладом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6358
  5. Более 4 миллионов километров проехали сургутяне вместе с Drivee 6296
  6. Рождество сквозь века // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6117
  7. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 5812
  8. ​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января 5440
  9. ​Сделка с гарантией: сервис Сбера защитит при покупке недвижимости 5365
  10. ​Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов наличными 4942

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика