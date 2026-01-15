Семейную ипотеку в России хотят привязать к числу детей

В России обсуждают изменение условий семейной ипотеки − ставку по льготному кредиту предлагают сделать зависимой от числа детей в семье. Об этом напомнил в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, решение о донастройке программы планируют принять в первом квартале. Речь идет о введении дифференцированной процентной ставки, которая будет снижаться с рождением каждого следующего ребенка. Такая мера, как отметил депутат, должна сделать ипотеку максимально выгодной для многодетных семей и дополнительно стимулировать рождаемость.

В частности, обсуждается следующая шкала ставок:

− 10% − для семей с одним ребенком;

− 6% − при рождении второго ребенка;

− 4% − для семей с тремя и более детьми.

Также рассматривается возможность дальнейшего снижения ставок − ниже уровней 10, 6 и 4% − в случае, если ключевая ставка Банка России будет уменьшаться. По мнению Аксакова, такой механизм позволит гибко адаптировать программу к экономической ситуации.

Чтобы понять, как дифференцированная ставка может работать на практике, рассмотрим пример покупки двухкомнатной квартиры в новостройке в Сургуте. Средняя стоимость такого жилья сейчас составляет около 8,3 млн рублей. При первоначальном взносе 20% сумма кредита составит примерно 6,64 млн рублей, срок ипотеки − 30 лет.



При ставке 10% ежемесячный платеж будет на уровне около 58 тыс. рублей. За весь срок кредитования переплата превысит 14 млн рублей.



Если ставка снизится до 6%, платеж уменьшится примерно до 40 тыс. рублей в месяц, а общая переплата составит около 7,7 млн рублей.



Для многодетных семей при ставке 4% ежемесячный платеж будет около 32 тыс. рублей, а переплата за 30 лет − порядка 4,8 млн рублей, что почти в три раза меньше по сравнению с ипотекой под 10%.