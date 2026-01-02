В России продавцы автомобилей начали предлагать людям пикапы с пониженным утильсбором

Продавцы автомобилей на фоне очередного повышения утилизационного сбора начали массово предлагать россиянам пикапы как альтернативу подорожавшим внедорожникам иностранного производства, пишет lenta.ru.

Как отмечается, пикапы регистрируются как грузовики типа N1, и утилизационный сбор для них вырос значительно меньше, чем для легковых автомобилей, из-за различий в коэффициентах. В результате доплаты для сопоставимых по характеристикам машин могут отличаться почти в два раза. В качестве примера приводится RAM 1500: таможенная пошлина и утильсбор на эту модель в сумме составляют около 5,5 млн рублей, тогда как для аналогичного по цене внедорожника — 8,4 млн.

Среди важных условий называется масса автомобиля: она не должна превышать 3,5 тонны, иначе для эксплуатации потребуется водительское удостоверение категории С. В связи с этим продавцы делают упор на модели RAM 1500, Mitsubishi L200, Toyota Hilux и Toyota Tundra.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявлял, что очередное повышение утилизационного сбора может привести к старению автопарка, росту числа угонов и повышению аварийности из-за использования некачественных комплектующих для ремонта. Он также выразил надежду, что эта мера будет временной и необходимой для развития отечественного автопрома.