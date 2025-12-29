Минимальная сумма исполнительного сбора за взыскание долга в России вырастет вдвое

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении исполнительского сбора с 7% до 12% от суммы долга или стоимости взысканного имущества. Об этом сообщает lenta.ru.

Ранее минимальный размер сбора составлял 1 тыс. рублей для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и 10 тыс. рублей для организаций. При неисполнении исполнительного документа неимущественного характера сбор с граждан составлял 5 тыс. рублей, с юридических лиц — 50 тыс.

Согласно подписанному документу, эти показатели повышаются вдвое: минимальный размер сбора увеличивается до 2 тыс. и 20 тыс. рублей соответственно, а взыскание за неисполнение — до 10 тыс. и 100 тыс. рублей.

Кроме того, вводится возможность взыскивать исполнительский сбор одновременно с основной суммой долга. За исключением алиментов, компенсации морального вреда и ряда других случаев, до полного погашения долга будет удерживаться 11% от взысканной суммы или средств от реализации имущества должника, еще 1% начнут взыскивать после полного погашения долга, уточняет агентство.