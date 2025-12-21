16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y реклама на siapress.ru
Пенсионерка из Москвы согласилась на замену ключей от домофона и в итоге потеряла 42,5 млн рублей

​Москвичка лишилась более 42,5 млн рублей после мошенничества с «заменой ключей от домофона»

Пенсионерка из Москвы согласилась на замену ключей от домофона и в итоге потеряла 42,5 млн рублей
Фото pixabay.com

Пенсионерка из Москвы стала жертвой сложной мошеннической схемы и потеряла все сбережения после того, как согласилась на предложение «заменить ключи от домофона», пишет Газета.Ru.

По данным надзорного ведомства, все началось с сообщения в мессенджере, отправленного якобы от председателя товарищества собственников жилья. В переписке пожилой женщине предложили заменить ключи от домофона, на что она согласилась и указала, сколько экземпляров ей требуется.

Практически сразу ей пришел код, который пенсионерка переслала в чат, будучи уверенной, что общается с настоящим представителем ТСЖ. После этого ей сообщили о якобы произошедшем взломе ее личного кабинета на портале «Госуслуги».

Затем с женщиной начали связываться «сотрудники банка» и «правоохранительных органов». Злоумышленники утверждали, что ее персональные данные попали к мошенникам, запугивали уголовной ответственностью и требовали срочно снять все деньги со счетов, чтобы передать их «для сохранности» якобы сотрудникам органов внутренних дел.

Пенсионерка рассказала о происходящем супругу, и в течение двух недель они вместе снимали накопления в разных банках, занимали деньги у родственников и знакомых, а также продали автомобиль. В итоге семья лишилась более 42,5 млн рублей.


нравится (7) не нравится (0)
21 декабря в 19:22, просмотров: 841, комментариев: 1
Комментарии:
Серж
22 декабря в 11:03
Хоошо живут пенсионеры в России! Миллионеры, ясень пень....

