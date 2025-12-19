16+
​Югра стала центром музыкального образования в России

Гастроли в Югре стали финальной точкой сезона Музыкальных мастерских 2025 года

​Югра стала центром музыкального образования в России
Фото: Артур Борисов

Ханты-Мансийск в 2025 году принял ключевые события Музыкальной мастерской Юрия Розума — образовательного проекта, который объединяет талантливых детей, педагогов и ведущих музыкантов страны. Завершением зимнего сезона стали мастер-классы и открытый концерт, собравшие участников из разных регионов России. Ежегодно мастерскую проводит компания «Газпром нефть» по программе социальных инвестиций «Родные города».

18 декабря более 100 учеников и преподавателей Центра искусств для одарённых детей Севера и Детской школы искусств работали с экспертами ведущих творческих вузов. Занятия прошли по направлениям фортепиано, скрипка, виолончель и вокал. Итогом стал открытый концерт, где юные музыканты выступили на одной сцене с народным артистом России, пианистом Юрием Розумом, и приглашёнными мастерами в Органном зале центра «Югра-Классик».

«Я очень рад, что с каждым годом к Музыкальной мастерской присоединяется всё больше детей и педагогов — даже из самых отдалённых уголков нашей страны. Юные музыканты получают шанс проявить свой талант, а преподаватели — новые знания и возможность обменяться опытом. Наши концерты, как всегда, собирают полные залы слушателей», — отметил Юрий Розум.

Югра в этом году стала ключевой площадкой проекта не только для работы с детьми, но и для профессионального диалога в сфере музыкального образования. В августе в Ханты-Мансийске прошла вторая конференция «Музыкальная педагогика», где собралось более ста преподавателей из семи регионов страны. Участники повышали квалификацию перед началом учебного года и получили сертификаты государственного образца. Уже точно известно, что в 2026 году третья конференция вновь состоится в столице Югры.

«За девять лет Музыкальная мастерская Юрия Розума выросла в образовательную платформу для талантливых детей и педагогов из разных регионов России. Концерты мастерской собирают полные залы и становятся заметными событиями в культурной жизни наших городов», — сказала Ярина Сугакова, директор программы социальных инвестиций «Родные города».

Заместитель губернатора ХМАО–Югры Елена Майер подчеркнула, что поддержка и развитие детских талантов остаются одним из приоритетов региона. Она отметила, что в Югре последовательно создаются условия для творческой самореализации детей и молодёжи вне зависимости от места проживания, а Музыкальная мастерская Юрия Розума является важной частью этой системной работы.

Гастроли в Югре стали финальной точкой сезона Музыкальных мастерских 2025 года. В течение года в проекте приняли участие более пяти тысяч учеников и педагогов из сорока населённых пунктов Ямала, Югры, Омской, Томской, Тюменской и Оренбургской областей, а также из Москвы.


19 декабря в 12:00
