Региональное отделение Союза женщин России отметили новоселье в центре Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил новое помещение регионального отделения Союза женщин России, расположившееся в отреставрированном особняке в историческом центре города. Глава региона поблагодарил активисток за их работу и поздравил с новосельем.

«Региональное отделение Союза женщин России – наш давний и надёжный партнёр. Активистки движения организуют просветительские мероприятия, ведут огромную работу по поддержке участников спецоперации и членов их семей», – отметил Александр Моор.

Особое внимание губернатор уделил гуманитарной миссии организации. «Силами тюменского Союза женщин России только в этом году было отправлено в зону СВО и пострадавшие приграничные регионы 150 партий гуманитарного груза», – сообщил он.

Активистки помогают подшефному Краснодону, госпиталям в Луганской Народной Республике, детским домам в Донецкой Народной Республике и Запорожской области.

«Важный для региона проект – «СВОя семья». Он помогает семьям подготовиться к возвращению бойцов со спецоперации и пройти первый, самый непростой этап адаптации», – добавил глава региона.

Тюменское отделение Союза женщин России является одной из ключевых общественных организаций региона, занимающейся социальной поддержкой, благотворительностью и патриотическим воспитанием. Новое просторное помещение позволит активисткам расширить свою деятельность.