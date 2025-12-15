​Российский автопром признан худшей отраслью промышленности в 2025 году

Российская автомобильная промышленность по итогам 2025 года продемонстрировала худшие показатели среди всех отраслей промышленности, пишет «Газета.Ru. К такому выводу пришли эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР), представившие аналитический обзор «Тормозной путь».

Согласно исследованию, автопром переживает не временную циклическую коррекцию, а глубокий структурный кризис, который может выступать опережающим индикатором более широких общеэкономических проблем. Со ссылкой на данные Росстата аналитики отмечают, что за январь-октябрь 2025 года производство автотранспортных средств сократилось на 22,2% в годовом выражении, а в октябре падение достигло 38,4%. Это худший результат среди всех промышленных отраслей.

Ситуация в секторе легкового автотранспорта также остается негативной: выпуск легковых автомобилей за 10 месяцев сократился на 9,6%, продажи упали на 17,8% за 11 месяцев. Дополнительным сигналом ослабления спроса стал спад объема выдачи автокредитов на 28,5%.

Эксперты фиксируют ухудшение показателей и в сегменте коммерческой техники. Снижается производство как крупнотоннажных, так и среднетоннажных грузовиков, а в области спецтехники отмечено падение выпуска ключевых видов машин на 20–50% по отдельным номенклатурам. В совокупности эти тенденции, по оценке ЦСР, указывают на системные проблемы отрасли и формируют риски для смежных секторов экономики.